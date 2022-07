Elise Mertens put kracht uit aanwezigheid van Kim Clijsters en is toonbeeld van constante: “Ik had zelf niet verwacht zo goed te spelen”

Nadat Elise Mertens (WTA 19) zich met bibbertennis doorheen de eerste twee rondes had gewroet, zette ze tegen voormalig Wimbledon-winnares Angelique Kerber (WTA 19) plots een sterke prestatie neer: 6-4, 7-5. “Ik had zelf niet verwacht zo goed te spelen.“ Mertens bekampt zondag Ons Jabeur (WTA 3) voor een plaats in de kwartfinale.

Mertens’ grasaanloop richting Wimbledon was bepaald pover geweest. Ze verloor drie van haar vier duels, waarbij ze onder meer stevige tikken kreeg van Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens. “Maar daardoor ben ik wel fris kunnen beginnen aan Wimbledon. En kijk, nu sta ik in de vierde ronde. Een week geleden zou ik absoluut hiervoor getekend hebben.”

Ook haar eerste matchen – tegen middelmaat uit Colombia en Hongarije - op Wimbledon overtuigden niet. “Omdat ik donderdag nog een extra set moest spelen (Mertens’ match was woensdagavond stopgezet door de duisternis, nvdr) voelt het alsof ik nonstop op de baan sta. Gezien mijn beperkt aantal matchen hoeft dat zelfs niet zo slecht te zijn. Dat ik in die tweede ronde twee matchballen moest overleven, heeft me vandaag geholpen. Terugvechten uit een achterstand kan lonen. En terugvechten na twee slechte matchen evenzeer. Ik ben fier op mezelf dat ik het kon keren tegen een voormalige Wimbledon-winnares als Kerber. Ik ben alleszins aan het groeien in het tornooi.”

Mertens is op Wimbledon aan de slag zonder haar coach Simon Goffin. “We hadden afgesproken om een bepaald aantal weken per jaar samen te reizen. En omdat op Wimbledon geen rankingpunten te verdienen vallen, en de voorbije weken wél, wilden we ons daarop focussen. Helaas is dat een beetje tegengevallen.”

Sinds gisteren heeft de Kim Clijsters Academy in Bree, waar Mertens de voorbije jaren trainde, zijn deuren gesloten. De Belgische nummer 1 weet nog niet wat haar nieuwe hoofdkwartier wordt. “De voorbije weken heb ik vooral op Rosmalen getraind, de enige plek in de omgeving waar grasterreinen liggen. Ik weet niet wie er nog allemaal zit op de Academy. Als ik thuis ben, neem ik eerst enkele dagjes rust alvorens polshoogte te nemen. Er zijn sowieso nog andere academies. Genk is een mogelijkheid, Wilrijk evenzeer. Maar dat is natuurlijk al snel een uur en vijftien minuten rijden. Zonder verkeer. Enkele rit. Niet evident. En ik ben zo graag thuis met mijn hondjes.”

© AP

IJsbad met Kirsten en steun van Kim

Wimbledon 2022 staat vanuit Belgische hoek ook in het teken van het afscheid van Kirsten Flipkens.

“Als kind keek ik op naar Kim en Justine, maar ook naar Kirsten. Omwille van haar handigheid, omwille van haar slimheid. Ik heb met haar mijn eerste Fed Cup gespeeld. Bovendien is ook een heel goede vriendin. Woensdagavond laat hebben we na onze matchen nog samen in het ijsbad gezeten. Kirsten heeft een prachtige carrière achter de rug, waarin ze knappe resultaten haalde met haar typische spel. Als ze terugkomt uit vakantie, zullen we nog wel eens afspreken om iets te gaan eten met een groepje.“

Mertens moet het in Wimbledon zonder coach Simon Goffin doen maar krijgt in haar box wel aanmoedigingen van Kim Clijsters. “Haar aanwezigheid geeft mij zeker en vast kracht”, vertelde ze na haar winst in de derde ronde tegen Angelique Kerber.

“Ze is een grote kampioene, een grote speelster. Ik heb het gevoel dat wanneer zij aan mijn zijde is, wanneer ik haar zie, dat dit mij echt energie en motivatie geeft om nog beter te spelen. En het heeft mij vandaag overduidelijk geholpen. Zij heeft ook tegen haar gespeeld. Wanneer zij er is, heb ik het gevoel een deel van haar kracht over te nemen.”

Mertens staat al voor de achttiende keer op rij in een derde ronde of beter op een grandslam. Het is tevens haar vierde opeenvolgende achtste finale. “Ik ben daarvan op de hoogte, het is een mooie statistiek maar ik wil uiteraard nog beter doen”, zegt de Limburgse. “Het geeft vertrouwen als je aan een grandslam begint. Gras is een heel bijzondere ondergrond en ik probeer mij zo goed mogelijk aan te passen. Deze week verloopt alles tot dusver goed.”