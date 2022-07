Was het niet gebruiken van nieuwe helm hét geheim van Yves Lampaert in de Tour? “Ik wilde materiaal dat ik vertrouwde”

Voor de openingstijdrit in de Tour de France had sponsor Specialized nieuwe helmen ontworpen. Een speciaal exemplaar met niet alleen een klep voor de ogen, maar ook een soort kin- en nekstuk. Vele renners maakten er gebruik van, maar Yves Lampaert koos voor zijn vertrouwde oude helm. Of dat hem de zege opleverde weten we niet, maar het bleek alleszins geen slechte keuze.