Bas Dost ruilt Club Brugge transfervrij in voor FC Utrecht

Bas Dost heeft met FC Utrecht een nieuwe werkgever gevonden in eigen land. De 33-jarige aanvaller ruilt Club Brugge transfervrij in voor een avontuur in de Galgenwaard. Hij ondertekende een overeenkomst voor één seizoen. Dat nieuws maakte de Eredivisie-club vrijdagavond bekend.

Dost keert zo na tien jaar terug in Nederland. In 2012 gooide hij hoge ogen in Friesland bij sc Heerenveen en dat leverde hem destijds een transfer op naar Wolfsburg. Daarna vond hij in het buitenland ook nog vlot de weg naar doel bij Sporting Lissabon, Eintracht Frankfurt en Club Brugge.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In 507 officiële matchen liet hij 257 maal de netten trillen en daar gaf hij ook nog 55 assists bovenop.

“Het is geweldig om Bas te mogen verwelkomen in Utrecht. Bas is een winnaar, ontzettend gedreven, neemt een enorme bak aan ervaring met zich mee en heeft door de jaren heen laten zien dat hij overal en altijd tot scoren komt”, aldus technisch directeur Jordy Zuidam.