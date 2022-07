AA Gent vlot voorbij Hajduk Split op oefenstage in Oostenrijk, eerste goal voor Hugo Cuypers

Op de vijfde dag van de stage in Oostenrijk, werkte AA Gent vrijdagavond een oefenduel in tegen Hajduk Split, de werkgever van ex-Buffalo Lovre Kalinic die uitgerekend enkele uren eerder officieel en definitief de overstap maakte van Aston Villa naar de Kroatische traditieclub waar hij al sinds januari 2021 op huurbasis voor uitkwam.

Na een rustige openingsfase was de eerste grote doelkans voor AA Gent maar Cuypers werd gestuit door een attente Kalinic. Even later moest de voormalige doelman van de Buffalo’s opnieuw aan de bak toen Castro-Montes opdook in de vijandige zestien. Uiteindelijk moest Kalinic zich enkele minuten later toch gewonnen geven: Hjulsager haalde de achterlijn en legde puik terug tot bij Cuypers die meteen zijn eerste doelpunt in Gentse loondienst aantekende.

Hjulsager leek op het half uur de Gentse voorsprong al meteen te verdubbelen maar Kalinic kon in extremis nog met een voetreflex de Deen van een doelpunt houden. Aan de overkant bleek Hajduk voor rust niet bepaald bij machte om Roef ernstig te verontrusten. Al toonde de Gentse doelman zich wel attent op enkele hoge ballen.

Kort voor rust was er even een bang momentje voor Andrew Hjulsager toen hij nogal hardhandig werd aangepakt maar uiteindelijk kon de Deen probleemloos verder. Maar enkele minuten later was het opnieuw feest bij de Buffalo’s: Samoise bediende Gianni Bruno die met een droog schot raak trof in de linkerbenedenhoek (2-0).

Bruno legt al snel eindstand vast

Meteen na de pauze was het alweer meteen raak voor de Buffalo’s: Kums leverde vanop links een afgemeten voorzet af en Bruno prikte zijn tweede treffer van de avond tegen de netten (3-0). Het zorgde niet meteen voor tevreden gezichten bij de Kroatische voetbalfans die waren afgezakt naar Stegersbach. Het spel moest zelfs even worden stilgelegd toen er zowaar een fakkel bengaals vuur op het speelveld werd gegooid.

Gent controleerde de partij verder en Hajduk kon ook na rust amper een doelkans bij elkaar voetballen. Vanhaezebrouck bracht met Lemajic en Ngadeu iets na het uur nog twee frisse jongens in het veld en in de slotfase gooide hij nog eens zeven nieuwe spelers in de strijd. De tweede Gentse oefenzege lag toen al lang vast. Maandag staat er nog een oefenwedstrijd op het programma voor de Buffalo’s, tegenstander van dienst is dan het Griekse Aris Saloniki.

AA Gent: Roef (75’ De Schrevel), Okumu (75’ Marreh), Godeau (68’ Ngadeu), Lagae (46’ Nurio), Samoise, Kums (75’ Van Hauter), Odjidja (75’ Owusu), Castro-Montes (75’ De Ridder), Hjulsager (67’ Lemajic), Bruno (75’ Fofana) en Cuypers (75’ Salah)

Doelpunten: 28’ Cuypers 1-0, 42’ Bruno 2-0, 48’ Bruno 3-0