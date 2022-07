Antwerp wil nu ook Guus Til aantrekken: Nederlandse international kwam al op bezoek op de Bosuil

Sinds de komst van Marc Overmars houdt Antwerp steeds nadrukkelijker de Nederlandse markt in de gaten. Er was al de aanstelling van Mark Van Bommel en zijn assistenten en de aanwerving van Vincent Janssen, maar de kans is reëel dat het daar niet bij blijft. Antwerp toont namelijk concrete belangstelling voor Guus Til: het ziet in de vijfvoudige international van Oranje (één doelpunt) de gedroomde versterking voor de as van de ploeg. Til kan het best uit de voeten als aanvallende middenvelder.

Vorig seizoen maakte Til indruk bij Feyenoord. Hij scoorde er 21 keer in 49 duels en deed het ook goed in de Conference League – met Feyenoord bereikte hij de finale. Hij was toen echter verhuurd en is eigendom van Spartak Moskou, dat hem drie jaar geleden voor zo’n 18 miljoen euro overnam van AZ. In Rusland brak hij nooit door en dus is het opnieuw uitkijken naar een transfer, zeker gezien de oorlog die ginder nog aan de gang is. Antwerp ziet in die situatie een opportuniteit.

Til (links) met onder andere Cyriel Dessers bij Feyenoord. — © EPA-EFE

Op de Bosuil

Dat ook Til wel oren heeft naar een overgang naar Deurne-Noord blijkt uit zijn dagindeling van vrijdag. Hij maakte een paar uur tijd vrij om de Bosuil en de stad te bezoeken. Til was naar verluidt gecharmeerd door de accommodaties en het centrum, maar van een akkoord met de speler is nog lang geen sprake. Het gaat om een complex dossier: verschillende buitenlandse clubs willen Til ook binnenhalen. Zo wil ook Feyenoord Til aan boord houden.

Toch denkt Antwerp niet kansloos te zijn. De club merkt dat het sinds de komst van Overmars, Van Bommel en ook Janssen een goede naam heeft in Nederland. Daarnaast is The Great Old via Paul Gheysens financieel slagkrachtig en kan het spelers een mooi sportief project voorschotelen: er zijn speelgaranties, een kans op Europees voetbal en de absolute wil om de komende jaren mee te dingen naar de titel. Antwerp hoopt dat die troeven volstaan om Til over de streep te trekken.