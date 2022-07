Twente neemt Michel Vlap definitief over van Anderlecht

Anderlecht heeft opnieuw een oplossing gevonden voor Michel Vlap (25) in Nederland. De spelverdeler verkast definitief naar FC Twente, waar Vlap vorig seizoen ook al aan uitgeleend werd.

De Tukkers - aan wie de Fries vorig seizoen werd uitgeleend - hadden vooraf de beste papieren voor deze overgang. Eerder konden ze hem in Enschede niet overnemen, maar nu hebben ze toch een definitieve transfer geregeld. Twente troeft zo Fortuna Sittard af. De ambitieuze subtopper haalde eerder de Turkse spits Burak Yilmaz, maar met Vlap komt er geen nieuwe speler bij. Anderlecht betaalde in 2019 nog zo’n 7 miljoen euro voor de Fries, maar Vlap kon de verwachtingen in Brussel nooit inlossen.