Eerste keer hoofdpodium op Rock Werchter is een schot in de roos voor Bazart: “We breken af wat er nog rechtstaat van het podium”

“Werchter, dit is zonder twijfel het zotste wat we ooit al hebben mogen doen.” De breedste glimlach vrijdag op Rock Werchter is van Mathieu Terryn (28). Met Bazart staat hij voor het eerst op het hoofdpodium. En hoe. De heldentocht van een van de beste bands van het Nederlandstalige lied kleurt zoals hun superhit, goud.

Het gevoel dat je hebt als kind waarop je voor het eerst een speelgoedwinkel vol blinkende, rinkelende en tinkelende schatten binnenstapt. Dat ligt wellicht in de buurt van hoe Mathieu Terryn zich heeft gevoeld wanneer hij op het hoofdpodium stapt op Rock Werchter. Zijn glimlach is kamerbreed, en verdwijnt nooit van zijn gezicht. “We breken af wat er nog rechtstaat van het podium”, had de frontman ons vooraf beloofd. Welaan dan.

Mathieu Terryn leidt de heldentocht van Bazart op Rock Werchter. — © DBA

Bazart heeft geen enkele moeite om die belofte in te lossen, al vanaf de eerste noten van opener Anders is het prijs. Terwijl vaste kompanen Oliver Symons en Simon Nuytten, en Lommelse drummer Mario Goossens en bassist Tom Coghe rustig hun ding doen, dartelt Terryn rond op het podium en tussen het publiek. Hij schudt de heupen los, terwijl hij de fans betovert met Nacht. Hij trekt een blikje bier open, en krijgt gejuich. Hij strijkt geregeld het haar uit zijn gezicht, en ziet dat de wei helemaal mee is.

Rammsteinfan

“Weet je wat mijn dag top maakt. Ik zie iemand met een Rammstein-shirt en een cowboyhoed op helemaal losgaan op onze muziek”, zegt Terryn lachend na Omarm me. Niet veel later zorgt hij nog voor een kleine aardbeving als iedereen op en neer springt tijdens Maanlicht. Het zegt zoveel. Voor Nederlandstalige bands blijft het moeilijk om een belangrijk plekje op dat hoofdpodium te veroveren. Maar verdomd degenen die beweren dat Bazart niet voor een van de hoogtepunten van Rock Werchter tekenen.

Mathieu Terryn krijgt op het podium het gezelschap van Stijn Meuris voor de cover van ‘Van god los’. — © Maarten De Bouw

Bovendien hadden ze nog een verrassing bij. Bij een sterke cover van Van god los van Monza halen ze er niemand minder dan Stijn Meuris bij. Opnieuw zingt iedereen loeiend hard mee. En dan mogen ze nog uitpakken met superhit Goud en Denk maar niet aan morgen als afsluiters. Als de wei van Werchter vervolgens ‘We want more’ scandeert, dan weet je: met deze heldentocht verdien je goud.