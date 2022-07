COMMENTAAR. Yves Lampaert is nu al dé verrassing van deze Tour, maar wat moet Wout van Aert nu denken?

Yves Lampaert kon het na afloop niet geloven. Niet Wout van Aert, niet Filippo Ganna maar wel Yves Lampaert uit Ingelmunster – a farmer son from Belgium, zoals hij het zelf verwoordde - stond vrijdagavond in de Deense hoofdstad Kopenhagen te pronken in het geel. Een stunt zonder voorgaande waarmee de verrassing van deze Tour nu al gekend is, amper dertien kilometer ver. Wout van Aert bleef verweesd achter, Patrick Lefevere en Quick-Step kapen voor het tweede jaar op rij de eerste gele trui weg.