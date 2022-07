Prachtige beelden! Yves Lampaert barst in tranen uit in hot seat na zekerheid over gele trui

Wat is het hem gegund, Yves Lampaert. De 31-jarige West-Vlaming vlamde in Kopenhagen tegen alle verwachtingen in naar de gele trui. Hij wachtte in de hot seat op zekerheid over winst, maar pas toen met Marc Soler de allerlaatste renner over de finish kwam, begon het helemaal door te dringen. Lampaert liet zijn emoties de vrije loop en dat leverde prachtige beelden op.