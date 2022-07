Ondernemers verbreden hun netwerk tijdens gesmaakt zomerevenement

Zowat zeventig Riemstse ondernemers tekenden maandag 27 juni present bij Restaurant Klost’r in Vlijtingen voor het door de gemeente georganiseerde zomerevenement voor de lokale middenstand. Na de verplichte coronastilte werd het initiatief bijzonder gesmaakt.

Na twee jaar coronastilte koos het gemeentebestuur voor Restaurant Klost’r in Vlijtigen voor het jaarlijkse zomerevenement voor de Riemstse zelfstandigen. Ook nu weer konden de ondernemers van gedachten wisselen met hun collega’s - onder meer over de coronaperikelen - terwijl schepen van economie Guy Kersten hen trakteerde op enkele opvallende cijfers.

“Riemst telde eind vorig jaar 1.531 ondernemingen. Dat is bijna 250 meer dan in 2010. Met z’n allen stellen ze 1.045 te werk. 80 zelfstandigen hebben de horeca als hoofdbezigheid en 119 de detailhandel. Riemst telt 171 landbouwbedrijven” aldus Kersten.

Samen met de aanwezigen stelde hij vast dat het handelsapparaat in landelijke gemeenten overal onder druk staat. “Daarom trachten wij te ondersteunen en te faciliteren waar het kan. De zomeractie waarbij we de bevolking aanmoedigen om de lokale handel en horeca te steunen is daarvan één voorbeeld. Deze zomer doen daaraan 56 handelaars en horeca-uitbaters deel.”

Schepen Kersten bleef ook stilstaan bij het groeiende belang van toerisme. Ook die kaart trekt Riemst voluit. “Onze 4 hotels, 11 B&B’s, 39 vakantiewoningen en 6 gastenkamers zijn goed voor 545 bedden en 40.000 overnachtingen per jaar. Dankzij onze toeristische troeven, zoals de grotten in Kanne, het wijnkasteel Genoelselderen, de brug van Vroenhoven met haar beleveniscentrum, het fietsroutenetwerk… streven we naar een nog sterkere verweving van handel en horeca.”

Ten slotte bleef Kersten stilstaan bij de KMO-zone Op ’t Reeck. “De infrastructuur van het oudste gedeelte ervan wordt vanaf 2023 opgewaardeerd met nieuwe riolering en modernisering van het openbaar domein en in 2025 wordt het geheel met 5 ha uitgebreid.”

Eddy Vandoren