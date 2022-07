Ferm Uikhoven gaat weer op fiets tweedaagse

Dit jaar hadden ze gekozen voor een verblijf in Hotel Martin’s Rentmeesterij in Alden Biezen. Zoals elk jaar maakten ze regelmatig een tussenstop voor een terrasje. De eerste stop was in het groene Zutendaal in de Kapelanij. Daarna ging de tocht verder naar Munsterbilzen voor een picknickmoment met alle meegebrachte lekkernijen en advocaat. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Ingrid en Marie-Paul die het lijflied 'Wij zijn vrienden voor het leven' van Jan Smit en nog vele andere chansons door de box liet knallen. Aangekomen op de Markt in Bilzen volgde een gezellig samenzijn. Om 17 uur arriveerden ze in het hotel waar ze ’s avonds van een lekker driegangenmenu kregzen voorgeschoteld. De dag nadien maakten ze weer8 een fietstocht met mooie tussenstops in het Munsterbos, het IJsparadijs in Smeermaas om vervolgens af te sluiten in Rio Uikhoven.