Voor het eerst kunnen mama’s melk afkolven én bewaren op Rock Werchter: “Ik zit hier elke drie uur, maar zo kan ik er tenminste bij zijn”

Nieuw op Rock Werchter dit jaar is The Milk Factory, een box op de festivalweide waar mama’s terechtkunnen om in alle rust melk af te kolven. Hanne Manshoven, een vroedvrouw uit de regio, zette haar schouders onder het project. “Ik kreeg constant de vraag van vrouwen wat ze konden doen met hun moedermelk, daar was geen oplossing voor. Ik heb dan maar zelf initiatief genomen.” En met succes.