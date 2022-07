Minister van Jeugd Benjamin Dalle: “Alcoholverbod jeugdkampen zal op redelijke manier gehandhaafd worden”

“Het alcoholverbod op jeugdkampen in sommige gemeenten in Luxemburg zal op een redelijke manier worden gehandhaafd.” Dat zegt Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle vrijdag na overleg.

Dalle zat vrijdagmiddag samen met de andere Jeugdministers van het land, de Luxemburgse gouverneur en de burgemeesters van Chiny, Florenville en Bouillon. Ze hadden het onder meer over het alcoholverbod dat vier Waalse gemeenten deze zomer uitvaardigen voor jeugdkampen. Ook Andenne vaardigde een dergelijk verbod uit. Dalle noemde het eerder al een disproportionele maatregel.

“Het verbod wordt niet ingetrokken, maar de burgemeesters willen wel verder in dialoog gaan”, zegt de minister. “Ze willen het verbod op een redelijke manier handhaven, wat wil zeggen dat ze enkel zullen controleren als zich excessen voordoen.”

In 2020 waren er 25 incidenten die gelinkt waren aan alcohol op 1.135 kampen in de provincie Luxemburg. Vorig jaar waren dat 14 incidenten op 1.084 kampen. De drie gemeenschappen van het land gaan ook werken aan een gemeenschappelijk kampcharter.

“De kampdrang is groot”

Dalle gaf vrijdagmiddag ook de aftrap van het kampseizoen in Rillaar, een deelgemeente van Aarschot. Voor het eerst in twee jaar zullen er voor het miljoen Vlaamse en Brusselse jongeren geen coronaregels meer gelden op die zomerkampen. “We merken dat het jeugdwerk bijzonder populair is: de kampdrang is groot. Ik ben ervan overtuigd dat we een mooie jeugdwerkzomer tegemoet gaan”, aldus de minister.

Dalle blikt vooruit op een zorgeloze kampzomer: “Eindelijk is het opnieuw mogelijk om zorgeloos op kamp te gaan. De afgelopen weken werd er door sommigen een verkeerd beeld opgehangen van ons jeugdwerk. In de discussie rond alcohol op kamp werden vaak karikaturen opgehangen. Niets is minder waar: duizenden jongeren en vrijwilligers engageren zich om voor elkaar een heel sterk aanbod te voorzien. We kunnen alleen maar heel fier zijn op wat ze daarmee bereiken.”

Onlangs werd het masterplan Jeugdkampen goedgekeurd binnen de Vlaamse Regering. Met dat plan wil minister Dalle het eenvoudiger maken voor de jeugdorganisaties om kampen te organiseren. Zo komt er een vernieuwde website met overzichtelijke informatie voor groepen die op kamp gaan en komt er later dit jaar een ‘kampas’ zodat vrijwilligers eenvoudiger een locatie kunnen boeken. Daarenboven werd de voorraad tenten van de Vlaamse uitleendienst aangevuld met voor 1 miljoen euro aan nieuw kampeermateriaal.