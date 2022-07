Terwijl het Hooggerechtshof de VS hertekent, kan Biden alleen machteloos toekijken

Donderdag deed Ketanji Brown Jackson haar intrede in het Hooggerechtshof. Ze is de eerste Afro-Amerikaanse vrouw aan het Hof. Maar aan de ideologische verhoudingen verandert er niets. — © U.S. Supreme Court via Reuters

De ene na de andere uppercut krijgt president Joe Biden dezer dagen te verwerken van het Hooggerechtshof. Na het vernietigen van de federale abortuswetgeving en het toekennen van het grondwettelijk recht om in het openbaar een wapen te dragen, gaven de rechters nu ook het klimaatplan van de president een fikse dreun. En beterschap is niet in zicht: in het najaar buigt het Hof zich ook nog over een zaak die de manier waarop de VS kiest drastisch kan veranderen. Maar kan Biden meer doen dan vloeken?