REACTIES. Mathieu van der Poel: “Kon niet de wattages rijden die ik voor ogen had”, Tadej Pogacar nam “beste start ooit in de Tour”

De reacties druppelen binnen na de openingstijdrit in de Tour de France. Mathieu van der Poel is de eerste die reageerde. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck mocht een hele tijd in de hot seat zitten tot Filippo Ganna en Wout van Aert onder zijn tijd doken. Hieronder de reacties van enkele toppers.

Mathieu van der Poel: “Met een superdag had er nog iets meer ingezeten”

“Het was leuk om er even te zitten, maar zoals ik al zei net na de aankomst, ik wist dat het niet voldoende zou zijn”, reageerde Van der Poel na de tijdrit in Kopenhagen. “Ik kon niet de wattages rijden die ik voor ogen had en die ik normaal wel kan rijden. Dan weet je dat het tegen een Van Aert en Ganna niet genoeg zal zijn.”

Echt tevreden kon MVDP niet zijn met zijn tijdrit. “Ik heb gewoon mijn bochten goed genomen, maar als je hier net over de limiet gaat dan kost het meer tijd dan dat je tijd wint. Vooral op de rechte stukken kwam ik een beetje tekort en kon ik niet mijn normale vermogen rijden. Dat kan ook al eens gebeuren.”

© REUTERS

“Uiteindelijk denk ik dat ik wel een hele goeie tijdrit rijd”, vervolgt Van der Poel, die met een dubbel gevoel achterblijft. “Iets waar ik niet heel veel mee bezig ben natuurlijk, daar ben ik wel blij mee. Uiteraard wel wat geholpen door de omstandigheden omdat ik in de bochten op techniek het één en ander kan compenseren. Enerzijds ben ik blij dat ik zoals ik wilde de schade heb kunnen beperken, anderzijds denk ik dat er met een superdag nog iets meer had ingezeten. Maar het zijn ook niet de minste die voor mij eindigen natuurlijk.”

Zaterdag en zondag is het wellicht aan de sprinters. “Ik ben onderdeel van de lead-out van Jasper (Philipsen, red.) , dat gaat zeker niet veranderen. Ik denk dat het wel kan meevallen en dat we de komende twee dagen een massasprint gaan krijgen. Het weer ziet er beter uit dan vandaag en dan is het zaak om zo veilig mogelijk tot de ritten in België te komen. Daar ga ik misschien wel iets proberen. Mijn Tour is niet mislukt als ik de gele trui niet pak.”

Primoz Roglic: “Tevreden met mijn prestatie”

“Ik ben zeker tevreden met mijn tijdrit, het was nat en tricky”, aldus Primoz Roglic, die wel al negen seconden verloor op Tadej Pogacar. “Je wil natuurlijk altijd tijd winnen, maar ik ben tevreden met mijn prestatie.” Met Jonas Vingegaard en Wout van Aert heeft Jumbo-Visma meteen drie renners in de top tien. “Het ziet er goed uit hé, we hebben al iets te vieren.”

© BELGA

Tadej Pogacar: “Alles ligt nog heel dicht bij elkaar”

Tadej Pogacar (UAE Emirates) deed in de tijdrit al meteen een goede zaak en toonde zich negen seconden sneller dan Primoz Roglic en acht tellen sneller dan Jonas Vingegaard.

Met een derde plaats na Yves Lampaert en Wout van Aert etaleerde Tadej Pogacar meteen zijn goede vorm in Kopenhagen. “Het doet me plezier om terug te zijn in de Tour”, sprak de tweevoudige titelverdediger in de Tour na afloop. “Ik voelde me goed voor de start en ook tijdens de tijdrit had ik meteen het goede gevoel te pakken. Het was leuk om hier te koersen, het was een mooie tijdrit en ik voelde uitstekend onderweg.”

© BELGA

Zijn derde plaats leverde de Sloveen meteen de witte jongerentrui op. “Dat was mijn doel vandaag”, grapte hij, “neen, het is fijn om al meteen een trui te hebben, maar het geel is het grote doel. Maar Parijs is nog ver en er wachten nog veel zware dagen”, veegde hij de opmerking van tafel dat hij al op dag één meteen de toon had gezet en zich de sterkste toonde van de favorieten.

“Alles ligt nog heel dicht bij elkaar. Het was een fijne dag en dit is mijn beste start in de Tour ooit. Dit is zeker nog geen signaal naar mijn rivalen. Ik had een goede dag, ik startte hier met vertrouwen en ben er gewoon voor gaan. Nu bekijken we het dag per dag en we zien nog wel de komende dagen wat er allemaal kan gebeuren.”