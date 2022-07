Elise Mertens klopt ex-winnares Angelique Kerber en staat in vierde ronde: “Ik hou zoveel van dit toernooi”

Mertens, het 24e reekshoofd, haalde het op Court 1 met 6-4 en 7-5. De als 15e geplaatste Kerber, die in 2018 de eindzege pakte op het Londense gras en vorig jaar nog halvefinaliste was, maakte in de eerste set een break ongedaan bij 5-3. Meteen daarna ging Mertens echter opnieuw door de opslag van de Duitse: 6-4. In de tweede set moest Mertens twee keer haar opslagspel inleveren, maar ze ontfutselde Kerber wel drie keer haar service. Dat volstond voor een stek in de achtste finales.

De Belgische nummer 1 evenaart met de vierde ronde haar beste prestatie op de All England Club. Die bereikte ze ook in 2019.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de vierde ronde staat Mertens tegenover Ons Jabeur (WTA 2). Het Tunesische derde reekshoofd versloeg in de derde ronde de Française Diane Perry (WTA 77) in twee sets met 6-2 en 6-3. Mertens speelde een keer eerder tegen Jabeur. Vorig jaar trok ze met 6-3 en 7-5 aan het langste eind op de US Open.

In het dubbelspel plaatste Mertens zich donderdag samen met de Chinese Zhang Shuai voor de tweede ronde, na een 6-3 en 6-1 zege tegen Greet Minnen en de Hongaarse Anna Bondar. In de volgende ronde spelen de eerste reekshoofden tegen de Zwitserse Viktorija Golubic en de Colombiaanse Camila Osorio.

“Ik hou zoveel van dit toernooi”

Elise Mertens (WTA 31) was vrijdag in haar nopjes nadat ze zich voor de tweede keer in haar carrière had gekwalificeerd voor de achtste finales op Wimbledon.

“Mijn vorige wedstrijd duurde meer dan drie uur. Je kunt je dus voorstellen hoe blij ik ben dat ik hier in twee sets heb gewonnen”, verklaarde Mertens na de wedstrijd. “Kerber is een geweldige speelster. Ze heeft veel verdiensten en is een voormalig winnares. Maar ik hou zoveel van dit toernooi. Ik speelde vorig jaar heel goed in het dubbelspel (zege met de Taiwanese Hsieh Su-Wei, nvdr.). Ik hoop nu nog wat verder te geraken in het enkelspel.”

“In de vorige ronde moest ik twee matchballen wegwerken in de tweede set, om het daags nadien af te maken. Het is een voorrecht om hier te zijn, om op deze baan te kunnen spelen, en ik hoop dat ik in de toekomst nog veel wedstrijden kan spelen. Ik denk dat iedereen kon zien dat ik een beetje nerveus was bij de laatste punten, maar ik heb ook geprobeerd om te genieten. Dit is dezelfde baan waarop ik vorig jaar mijn halve finale in het dubbelspel won, en dat gaf me het vertrouwen om zo’n topspeelster te verslaan”, besloot Mertens.

© REUTERS

“Een buitengewone speelster, maar ik sta er ook”

Mertens zal waarschijnlijk haar niveau nog moeten opkrikken, want in de volgende ronde wacht het Tunesische derde reekshoofd Ons Jabeur (WTA 2). Mertens speelde een keer eerder tegen Jabeur. Vorig jaar trok ze met 6-3 en 7-5 aan het langste eind op de US Open. Maar de Tunesische is in vorm. Ze won vorige maand het WTA-toernooi van Berlijn.

“Jabeur is een buitengewone speelster”, stelde Mertens. “Ze heeft de afgelopen maanden zeer goede resultaten behaald (eindzege in Madrid en finales in Charleston en Rome, nvdr.). Maar ik sta er ook. Ik ben hier om een goede match te spelen. En ik ben duidelijk zelfverzekerder na deze overwinning. Zoals ik na mijn tweede ronde zei, je moet nooit opgeven en blijven vechten.”