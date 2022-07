Regisseur Tim Van Aelst trekt stekker uit succesvol productiehuis van ‘Safety first’ en ‘Wat als?’: “Geen idee wat ik nu ga doen”

“Het is een lang en gevoelig proces geweest”, zegt Tim Van Aelst. Vrijdag brachten hij en Sofie Peeters, zijn partner in het zaken- en gezinsleven, werknemers, collega’s en acteurs op de hoogte van het einde van hun productiehuis Shelter. Na dertien jaar gooit één van, zo niet dé succesvolste televisiemachine van Vlaanderen de handdoek in de ring.

“Het afgelopen jaar hebben we onszelf de vraag gesteld: willen we nog een bedrijf leiden? Het vuur uit de beginjaren is stilaan gedoofd. Wij hebben de zakelijke kant in handen genomen omdat we een eigen ruimte wilden creëren om mooie dingen in te doen. Maar wij zijn geen ondernemers pur sang. Wij zijn en blijven in de eerste plaats televisiemakers. En we hebben beseft dat we andere paden willen bewandelen.”

Drie Emmy Awards

De nalatenschap van Shelter is, met zeven programma’s en één film, kort maar krachtig. Het productiehuis werd in 2009 opgericht door Van Aelst, comedian Bart Cannaerts en tv-maker Tom Baetens. Shelter gaf kijkend Vlaanderen ‘de Smos’, het hyperpopulaire typetje van Matteo Simoni uit Safety first, en lanceerde de televisiecarrière van comedian Jens Dendoncker. Drie keer wisten Van Aelst en co. zelfs een Internationale Emmy Award in de wacht te slepen, voor Benidorm bastards (2011), Hoe zal ik het zeggen (2018) en het sketchprogramma Wat als? (2014). En dan hebben we het nog niet over de Gouden Rozen gehad.

Tim Van Aelst schreef mee en regisseerde bijna alle producties van Shelter. “We hebben alles uitgehaald wat erin zat.”

“Het zijn veel prijzen voor zeven programma’s”, zegt hun bedenker nog steeds een beetje ongelovig. Ondanks het succes bleef Shelter altijd een kleinschalig productiehuis, met een kleine groep vaste medewerkers. “Ik ben enorm dankbaar voor alles wat we hebben mogen doen, en het enthousiasme waarmee dat altijd onthaald werd. Precies daarom willen we stoppen op een hoogtepunt, voor we slechte programma’s beginnen maken. We hebben alles uitgehaald wat erin zat.”

Het tweede seizoen van Billie vs. Benjamin, de tragikomische fictieserie over de liefde tussen een links meisje en een rechtse jongen, wordt het laatste wapenfeit. Wat Van Aelst daarna gaat doen? “Ik heb echt geen idee”, antwoordt hij. “Ik wil even naar een nulpunt, om weer volledig opnieuw te beginnen. Ik heb vast nog ideeën en verhalen in mij, maar die zijn nu nog niet aan de orde. Ik wil eerst, hoe beladen dat ook mag klinken, dit rouwproces doorlopen.”

Van ‘Benidorm bastards’ tot ‘Billie vs. Benjamin’

Of het nu verborgen camera, sitcom of drama was, de programma’s van Shelter vielen altijd in de smaak. Al hun programma’s waren op VTM (en vroeger ook het heengegane 2BE) te zien. Het begon in 2009 met Benidorm bastards, met de kranige oudjes op de scootmobiels. Daarna kwamen de absurde sketches van Wat als? en de capriolen van de bewakingsagenten uit Safety first, die in 2015 de overstap maakten naar het witte doek.

Hoe zal ik het zeggen? keerde in 2017 terug naar de verborgen camera, in 2019 waagde Van Aelst zich met Studio Tarara voor het eerst aan drama. Vorig jaar onderzocht Jens Dendoncker liefde in al zijn vormen in Da’s liefde, dit jaar loste het productiehuis de nieuwe fictieserie Billie vs. Benjamin.

De kliek uit ‘Benidorm bastards’.

‘Wat als?’. — © Wat Als?

Matteo Simoni, Ben Segers, Ruth Beeckmans en Bruno Van den Broecke in ‘Safety first’. — © Safety First

Presentator Jens Dendoncker en sidekick Jeroen Verdick (centraal) in ‘Hoe zal ik het zeggen?’.

Olga Leyers, Koen De Graeve en Laura Tesoro in ‘Studio Tarara’. — © Studio Tarara

Jens Dendoncker en Lize Feryn in ‘Da’s liefde’.