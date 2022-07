Stichter Hell’s Angels overleden: “Al dat geweld, al die vrouwen. Dat was bullshit. Rijden met mijn maten, alleen dat telde”

Toen Sonny Barger tien jaar was, stichtte hij met een paar klasmakkers het clubje Earth Angels. Hun moeders moesten die naam op hun T-shirts naaien en zo paradeerden ze op hun fietsjes door de straten. Vijftien jaar later stichtte Barger de fameuze motorclub Hell’s Angels. “Er zit niet veel verschil tussen die twee. Samen zijn met makkers, alleen dat telt. Al de rest – dat geweld, die drugs, de meiden – dat is bullshit”, zegt Barger in zijn autobiografie. Sonny Barger, de bigger than life godfather van de Hell’s Angels is deze week op 83-jarige leeftijd overleden.