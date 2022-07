“Verkrachter van de Samber” veroordeeld tot twintig jaar cel

en zal vijf jaar onder sociaal-gerechtelijk toezicht staan. Scala heeft tien dagen om in beroep te gaan.

Het hof van assisen in het Noord-Franse Douai heeft Dino Scala, bijgenaamd “De Verkrachter van de Samber”, vrijdag veroordeeld tot twintig jaar cel. De man moet zeker twee derde van zijn straf uitzitten. Hij mag na het verlaten van de gevangenis niet meer in het Département du Nord wonen,

De 61-jarige stond terecht voor zeventien verkrachtingen, twaalf pogingen tot verkrachting, en 27 seksuele aanrandingen of pogingen tot. Die misdrijven werden tussen 1988 en 2018 begaan nabij zijn woning in de buurt van de Samber, in het grensgebied van Frankrijk en België. Onder zijn slachtoffers waren ook Belgische vrouwen.