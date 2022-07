Werchter

Omstreeks het middaguur lopen de campings leeg en trekken tienduizenden naar de festivalweide. Dat gebeurt bij velen met een frisse pint in de hand. Standhouders bevestigen dat ze in vergelijking met 2019 het bierverbruik zien stijgen en dat heeft een reden: volgens jongeren is 3,50 euro voor een pintje op de weide net iets te veel van het goeie.