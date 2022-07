Vijf Limburgers kropen ooit door het oog van de naald: “Blij dat we het nog kunnen navertellen”

In 2007 viel David Roussel veertig meter diep in een ravijn in Ecuador. Pas 24 uur later kon hij gered worden. — © RR

Het leven hangt soms aan een zijden draadje. Vijf Limburgers ontsnapten ooit aan de dood, na een val in een ravijn, door een coronabesmetting of een treinaanrijding. In de zomerreeks ‘Door het oog van de naald’ doen ze hun verhaal. “We zijn blij dat we het nog kunnen navertellen.”

1. Boet (35) reed bewust tegen brugpijler in Pelt

Op 13 juni 2012 verscheen in onze krant de foto van een autowrak, helemaal tot schroot herleid. Het was de auto - of wat er nog van overbleef - van Boet Kwarten (35), een jongeman uit Budel die op de Noord-Zuid in Overpelt bewust tegen een brugpijler was gereden. “De dokters gaven mij 1 procent overlevingskans”, vertelt Boet tien jaar na zijn zelfmoordpoging. Hij doet zijn verhaal omdat hij mensen met psychische problemen wil aanzetten om hulp te gaan zoeken. “Ik ben van 1 procent overlevingskans naar 100 procent levensgeluk gegaan”, vertelt Boet in aflevering 1 van de zomerreeks Door het oog van de naald.

Boet Kwarten. — © Dick Demey

Het autowrak waar Boet Kwarten als bij wonder nog levend uitkwam.

2. Kim (35) lag drie weken in coma na coronabesmetting

Kim Moors (35) uit Oudsbergen was hoogzwanger toen ze eind november vorig jaar na een coronabesmetting op de intensieve van het ZOL in Genk belandde. Kim kreeg een spoedkeizersnede, maar haar toestand ging daarna heel snel achteruit. Drie weken lag ze op intensieve, twee weken daarvan hing ze aan de hart-longmachine. Kim haar longen waren zo erg aangetast dat de dokters vreesden voor haar leven. Maar ze vocht zich erdoor. “Toen ik achteraf hoorde dat mijn zoontje in zijn klas verteld had dat mama misschien niet meer naar huis zou komen, ben ik gebroken”, vertelt Kim in de tweede aflevering van de zomerreeks.

Kim Moors met haar man Wim en hun twee zoontjes Moriez en Vinz. — © Boumediene Belbachir

De eerste foto van Kim en haar gezin toen ze na drie weken ontwaakte uit coma. — © RR

3. Lieke (33) ontsnapte aan de dood bij treinaanrijding

De Diepenbeekse Lieke Verelst (33) was 13 jaar toen ze in 2003 aan de dood ontsnapte bij een treinaanrijding. Haar vriendinnetje overleefde de aanrijding niet. Lieke zat destijds in het internaat van Rotselaar en was er samen met haar vriendinnetje op uit getrokken. Toen de meisjes wilden terugkeren naar het internaat, liep het gruwelijk mis aan een spooroverweg achter het internaat. Lieke kon nog net wegspringen, haar vriendin was te laat en werd meegesleurd door de trein. Ze was op slag dood. “Ik heb me jarenlang schuldig gevoeld over haar dood”, vertelt Lieke in de derde aflevering van de zomerreeks Door het oog van de naald.

Lieke Verelst. — © Karel Hemerijckx

4. David (36) viel in Ecuador 40 meter diep in ravijn

David Roussel besliste in 2007 om zijn leven drastisch om te gooien. De jongeman, die toen in Houthalen woonde, besloot zijn studies stop te zetten en op avontuur te gaan naar Ecuador. Maar dat avontuur werd hem bijna fataal. Tijdens een afdaling van een vulkaan stortte David meer dan 40 meter diep in een ravijn. Pas een dag later werd hij zwaargewond in de ravijn teruggevonden door een Spaans koppel. “Als dat koppel mij niet gevonden had, was ik dood geweest”, vertelt David in de vierde aflevering van de zomerreeks Door het oog van de naald.

David Roussel. — © Karel Hemerijckx

David werd pas 24 uur na zijn val in de ravijn gered. Met een brancard werd hij naar een reddingshelikopter gebracht.

5. Carlo (53) verongelukte op een haar na in Zuid-Afrika

Carlo Breuls (53) uit Oudsbergen raakte in 1991 in Zuid-Afrika betrokken bij een bijzonder zwaar auto-ongeval tijdens een interventie met de speciale eenheid van de politie. “We scheurden met onze patrouillewagen tegen 180 km per uur door Pretoria toen er op een kruispunt langs links plots een andere wagen opdook.” Wat volgde, was een oorverdovende knal. Wonder boven wonder kwam Carlo levend uit het autowrak. “Elke keer als ik de foto’s van mijn ongeluk zie, gaan mijn haren recht op mijn armen staan”, vertelt Carlo in de laatste aflevering van de zomerreeks Door het oog van de naald.

Carlo Breuls. — © Dick Demey