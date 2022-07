Zorgbedrijf Sint-Truiden lokt sollicitanten met tochtje op de Vespa

“In het algemeen staan er heel wat zorgvacatures open en zijn wij op zoek naar verpleegkundigen, zorgkundigen, poetshulpen, kinderbegeleiders en administratieve krachten”, zegt voorzitter Pascal Monette. Om geïnteresseerden op een verfrissende en originele en unieke manier kennis te laten maken met het zorgbedrijf organiseerden ze in zomerbar Jardin du Commandeur van het Kasteel van Ordingen een rekruteringsevent ‘Spring jij achterop’. “Het contract kan ter plaatse getekend worden en als extra krijgen toekomstige medewerkers een Vespa-rit cadeau. We willen zo veel mogelijk mensen aansporen om bij Zorgbedrijf Sint-Truiden te komen werken. Wij hebben twee woonzorgcentra, een kinderopvang, een thuisdienst en willen de mensen motiveren om zo kort mogelijk bij huis, in een leuke sfeer en met een warm hart en het vereiste diploma voor de zorg te werken. Daarnaast zijn er heel wat mogelijkheden in de functie van huismoeder, de logistieke ondersteuning op de afdeling, een zeer belangrijke taak bij het maaltijdgebeuren om mensen een glaasje water of tas koffie en vooral een luisterend oor aan te bieden”, zegt Rosanna Pascariello, algemeen directeur Zorgbedrijf Sint-Truiden. (jcr)