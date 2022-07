Lotte Kopecky vierde in eerste massaspurt in Giro Donne

Lotte Kopecky werd in Tortoli vierde in de eerste massaspurt van deze Giro Donne. De zege ging naar wereldkampioene Elisa Balsamo (Trek-Segafredo).

Het was voor de Italiaanse haar eerste ritzege in haar nationale ronde. Balsamo neemt eveneens de leiderstrui over van de Amerikaanse Kristen Faulkner. “Het is een droom die uitkomt. Daarenboven heb ik de ‘maglia rosa’. Mooier kan niet”, zei de Italiaanse. “Ik probeer morgen (zaterdag, red) de trui te verdedigen. We bekijken het dag per dag.”

Kopecky zat goed gepositioneerd, maar kon in de sprint zelf niet opschuiven. De Nederlandse rensters Marianne Vos, die de sprint op rechts begon, en Charlotte Kool werden respectievelijk tweede en derde. Zaterdag is er de laatste etappe op het eiland Sardinië. (hc)