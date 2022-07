Amerikaans president Joe Biden liet zich tijdens de NAVO-top in Madrid even betrappen op een verspreking. Gedurende zijn speech vermeldde hij plots Zwitserland als land dat tot de NAVO zou willen toetreden. Gelukkig had Biden zijn misser snel in de gaten en corrigeerde hij zich. Zweden en Finland hebben namelijk wél een uitnodiging gekregen om toe te treden tot de alliantie.