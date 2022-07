Hoe Thibaut Courtois gaat samenwerken met de Genkse professioneel vechtsporter Artur Szczepaniak

Vrijdagavond gaat in Casino Modern in Genk de eerste aflevering van de documentaire ‘Just Artur’ in première. De razendsnelle opgang van de Genkse MMA-atleet Szczepaniak van knokkende postbode naar professioneel vechtsporter werd de voorbije jaren vastgelegd door een filmploeg en in een documentaire gegoten.

Szczepaniak’s talent sprong in het oog van Artist Amplifier. Het managementbureau waarvan de Limburger Joost Frederickx - jeugdvriend van Thibaut Courtois - de oprichter is en waarvan ex-doelman Simon Wagner en Thibaut Courtois mede-eigenaars zijn. Het bureau heeft onder andere de succesvolle Nederlandse rapper Boef in zijn portefeuille en Szczepaniak is de eerste sporter die toetreedt tot Artis Amplifier. “Voor professionele atleten is social media en marketing niet meer weg te denken en vandaar deze samenwerking. Hiermee voegen we een stuk professionaliteit toe aan ons team”, aldus Ian Redan, manager van Szczepaniak.

In de pilootaflevering ‘The Take Off’ kregen de aanwezigen een inkijk van het debuut van Szczepaniak bij de professionele vechtsportorganisatie KSW. Daarin nam de Genkenaar in de eerste ronde vlot de maat van de Bulgaar Jivko Stoimenov met een nekklem. De volgende kamp van Szczepaniak vindt plaats op 20 augustus tijdens KSW 73 in Warschau.

