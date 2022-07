Regen in Silverstone: Max Verstappen maakt geen enkel rondje af

De eerste vrije training in Silverstone was een maat voor niets. De baan lag nat en slechts tien rijders lieten een rondetijd noteren. Valtteri Bottas stond met zijn Alfa Romeo op kop toen de sessie vroegtijdig eindigde door een sortie van Lance Stroll.

De Grote Prijs van Groot-Brittannië mag zich de komende dagen aan wat regen verwachten. De eerste vrije training ontsnapte er alvast niet aan. Iedereen kwam wel even buiten op intermediates, maar Max Verstappen bijvoorbeeld hield het bij drie installatie- of verkenningsrondjes, zonder een volledige ronde af te leggen. Slechts tien rijders deden dat. Van hen was Valtteri Bottas het snelst, maar over de waardeverhoudingen zegt dat uiteraard niets.

Met nog een minuut op de klok schoof Lance Stroll met de Aston Martin in een kiezelbak in Copse. Rode vlag en einde sessie.

Het enige nieuws is dat voor het eerst geëxperimenteerd werd met een pedalencamera: de voeten van Lando Norris kwamen uitvergroot op tv.