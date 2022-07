Arthur Paesen en Daan Vanden Boer winnen PXL-Green & Tech Award 2022

De PXL-Green & Tech Award bekroont jaarlijks de beste technologische of ‘groengerichte’ geïntegreerde proef (GIP) in de door Hogeschool PXL bezochte middelbare scholen. Arthur en Daan ontwikkelden tijdens hun GIP een kleiwals. “Klei uitrollen is voor pottenbakkers en keramisten een tijds- en arbeidsintensief proces”, aldus de leerlingen. “Met onze kleiwals hebben we dat proces nagenoeg volledig geautomatiseerd.”Een schot in de roos volgens de jury. Juryvoorzitter Marleen Schepers (PXL-Green & Tech): “De wals die de leerlingen ontwikkeld hebben, speelt in op een concrete, specifieke behoefte waarmee in alle stappen van het proces – van ontwerp tot technische realisatie – rekening gehouden werd. De leerlingen hebben tijdens hun GIP blijk gegeven van ‘problem solving skills’, creativiteit, technologische knowhow en overtuigingskracht. Het totaalplaatje van dit project klopt gewoon.”Net als de vorige jaren lag het algemene niveau van de finale op de PXL-Green & Tech-campus in Diepenbeek weer bijzonder hoog. Marleen Schepers: “Het is een cliché, maar het klopt wel: in deze wedstrijd zijn er geen verliezers, alleen maar winnaars. We hebben echt pareltjes van projecten gepresenteerd gezien. Ons petje af voor alle finalisten en voor alle middelbare scholen die mee de technici van de toekomst klaarstomen.”