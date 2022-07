Festivalgangers stromen massaal toe op Rampage in Lommel: “Het weer is perfect”

Het driedaagse drum-‘n-bassfestival behoort tot de wereldtop en verzamelt 250 acts samen met een overvloed aan randanimatie op de weide aan het Kristalpark. Het festival start iets voor 16 uur, maar daar werd niet op gewacht om een feestje te bouwen. Op de camping kwamen om 10 uur al de eerste jongeren toe en in de namiddag werd al serieus gedanst bij de dj’s op de camping. Vandaag op de eerste dag worden 12.000 festivalgangers verwacht. De piek zou voor zaterdag zijn met ruim 15.000 feestvierders

Bries

Organisator Hans Machiels is vlak voor de start al enthousiast over wat komen gaat. “Na twee weken opbouwen kunnen we er aan beginnen. Het weer is perfect. Warm genoeg voor feestje in openlucht, maar net genoeg wolken om te beschermen tegen een te hard brandende zon.

© Sven Dillen

Controles

De politie liet in aanloop al duidelijk verstaan dat op vlak van drugs een nultolerantie zal worden gehanteerd.”Daarom wordt aan de ingang van het festival iedereen onderworpen aan een controle en worden drugshonden ingezet. De controles zullen gebeuren op het festivalterrein en de omliggende camping en parkings”, deelde politie Lommel op haar sociale media mee.

De festivalgangers stromen ondertussen massaal toe. Aan de ingang controleren veiligheidsmedewerkers de bagage. Ook de politie is aanwezig met een drugshond die de rijen afsnuffelt.