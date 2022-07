Kassa, kassa: Amazon betaalt 577 miljoen per jaar vanaf 2024 om Champions League uit te zenden in Verenigd Koninkrijk

Het Amerikaanse e-commercebedrijf en streamingdienst Amazon heeft vanaf 2024 een deel van de uitzendrechten van de Champions League in het Verenigd Koninkrijk verworven. “Ik ben verheugd om aan te kondigen dat vanaf 2024 de beste Champions League-wedstrijden in het VK op Amazon Prime Video zullen worden aangeboden”, vertelde Alex Green, verantwoordelijke voor Prime in Europa.

De wedstrijden van dinsdag zullen de Britten moeten volgen op Prime Video, die van woensdag, de duels in de Europa League en de Conference League blijven zoals vanouds op BT Sport, rechtenhouder sinds 2015.

De nieuwe overeenkomst, die loopt over een periode van drie jaar, zou de Europese Voetbalconfederatie jaarlijks 577 miljoen euro moeten opleveren, twintig procent meer in vergelijking met het vorige contract. Vanaf 2024 komt er een nieuwe formule in de Champions League, met meer groepswedstrijden. In totaal zou dat 4,8 miljard euro moeten opleveren. Momenteel moet UEFA het nog stellen met 3,4 miljard euro.