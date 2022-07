Luca Brecel plaatst zich voor tweede ronde in Championship League

Luca Brecel heeft zijn start van het seizoen niet gemist. Brecel won vrijdag zijn drie eerste wedstrijden in de Champions League en komt zo als groepswinnaar eind deze maand uit in de volgende ronde. Luca Brecel schaarde zich in Leicester knap bij de laatste 32 in de Championship League.

In zijn eerste seizoenswedstrijd overtuigde Brecel met breaks van 76 en 85 tegen de Chinees Zhao Jiangbo. Het werd 3-0. Later op de dag won hij ook zijn tweede wedstrijd in de Championship League. Brecel maakte via breaks van 89 en 66 een vroege achterstand goed tegen neo-prof Oliver Brown: 3-1.

In zijn slotmatch tegen Robbie Williams -nummer 61 op de wereldranglijst- pakte Brecel -12de op de wereldranglijst- het beslissende punt (2-2) via een indrukwekkende comeback. Ondanks een 51- break van Brecel was Williams tot 2-0 uitgelopen, maar de 27-jarige Maaslander stelde orde op zaken met breaks van 67 en 98 en komt zo als groepswinnaar eind deze maand uit in de volgende ronde.