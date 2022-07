Jess (31) liet haar auto drie weken staan, haar vriend treft bizar tafereel aan binnenin: “Iets erg vreemds aan de hand”

Jess zette de beelden van haar auto op TikTok en vertelde haar verhaal in de Australische media nadat de video over de schimmel in haar auto viraal ging. “Ik weet nog steeds niet hoe het komt”, aldus de Australische. “Vermoedelijk heeft de verandering in luchtvochtigheid na onze verhuis en het vocht in de auto er iets mee te maken.”

Hoewel Jess in haar video zegt dat ze niet weet hoe ze de schimmel moet wegkrijgen, is het euvel intussen opgelost. “Gelukkig wist Tyson wat hij moest doen. Hij trok een mondmasker aan en begon te schrobben.” De auto is nu weer proper, maar ruikt nog een beetje muf, klinkt het nog. “Misschien kan een sterk middel om schimmel te verwijderen soelaas brengen. Of het wordt tijd voor een nieuwe auto.”

(pjv)