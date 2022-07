Man die Jarne (19) vermoordde en zijn moeder gijzelde, blijft in de cel: “Er staat hem nog veel te wachten”

Peter V.H., de man die aangehouden is voor de moord op Jarne Pire (19) en zijn moeder gijzelde in Merksplas, verscheen vandaag voor de raadkamer. Zijn raadsman drong niet aan op vrijlating. Het motief van zijn gruweldaden blijft onduidelijk. “Er staat hem nog veel te wachten.”

Peter V.H. zit in voorlopige hechtenis in de gevangenis van Turnhout. Vrijdag werd hij verwacht op de raadkamer. Hij was zelf aanwezig, maar hield strategisch zijn armen voor zijn gezicht bij het binnenwandelen van het gerechtsgebouw. V.H. veroorzaakte zaterdagochtend een drama in Merksplas: hij stak Jarne Pire (19), de zoon van zijn ex-vriendin Cindy, neer en verwondde ook haar dochter Shannon (22). Zij kon vluchten, maar raakte zwaargewond. Ook Cindy’s huidige vriend geraakte weg, zelf werd ze nog lange tijd door V.H. gegijzeld op de zolder. “Uit respect voor de slachtoffers hebben we de voorzitter van de raadkamer niet om de vrijlating of andere alternatieven gevraagd”, reageert zijn advocaat Sven De Potter na de zitting in de raadkamer.

Over het motief, de reden waarom V.H. met een machete naar het huis van zijn ex trok, blijft de raadsman aan de oppervlakte. “Ik kan daar niet verder op ingaan. Het onderzoek staat nog in de startblokken. Er staat mijn cliënt nog veel te wachten, maar daar zal hij mee moeten omgaan. Ik ben ervan overtuigd dat het onderzoek gedetailleerd zal verlopen en mijn cliënt zal zijn medewerking verlenen. Het is zeer belangrijk voor alle partijen om te weten te komen wat er zich daar nu exact heeft afgespeeld. Dat zal nog aan het licht komen ten gepaste tijden.”.

Peter V.H. zou zelf nog zwaar onder de indruk zijn van de feiten. “Hij beseft de gevolgen van zijn daden en weet heel goed dat het om bijzonder ernstige gebeurtenissen gaat”, zegt de raadsman nog. De feiten van een maand geleden, toen er ook al sprake was van een gijzeling en geweld ten aanzien van Cindy, worden mogelijk ook mee in het dossier opgenomen. Dat moet het Openbaar Ministerie beslissen. De raadkamer neemt in de loop van de dag een beslissing over de verdere aanhouding van V.H., al zal dat niet voor verrassingen zorgen.