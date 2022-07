Geen besmette chocolade bij consumenten geraakt volgens Barry Callebaut

Er is geen chocolade van Barry Callebaut met salmonella tot bij consumenten geraakt. Dat zegt de chocoladeproducent op basis van een intern onderzoek. Een fabriek in het Oost-Vlaamse Wieze ligt stil omdat de bacterie er werd aangetroffen.

“Barry Callebaut heeft de afgelopen 48 uur alle 73 bedrijven gecontacteerd die gecontamineerd product uit de fabriek in Wieze ontvingen”, legt woordvoerder Korneel Warlop uit. “Ons intern onderzoek toont vandaag aan dat we dankzij de snelheid van handelen, de goede samenwerking met klanten en autoriteiten en de transparante communicatie, hebben kunnen verhinderen dat er besmet product in de Belgische voedselbevoorrading terechtkwam. Er is volgens ons intern onderzoek dan ook geen voedselveiligheidsrisico meer.” Het federaal voedselagentschap FAVV zal die vaststellingen nog controleren.

LEES OOK. Gigantische hoeveelheden chocolade vernietigd: dit weten we al over salmonella-uitbraak bij Callebaut (+)

Ook in het buitenland is er geen risico voor de consument, zegt het bedrijf. Onder de bedrijven die de chocolade hadden ontvangen, waren er ook uit Nederland, Spanje, Frankrijk, Polen, Kroatië, Denemarken, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië.

De chocolademaker legde de productie van zijn fabriek in Wieze stil na de ontdekking van salmonella in een productielot. Alle chocoladeproducten die na 25 juni werden gemaakt in de fabriek, werden geblokkeerd. Wanneer de productie in de grootste chocoladefabriek ter wereld zal kunnen hernemen, is nog niet duidelijk. Volgens de Warlop zijn er momenteel geen bevoorradingsproblemen.