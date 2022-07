Advocaat over Caroline D. die verdacht wordt van moord in Herselt: “Het gaat niet goed met haar”

“Het gaat niet goed met haar, ze is in shock”, vertelt meester Omar Souidi over zijn cliënt Caroline D.. De vrouw zit momenteel in voorlopige hechtenis nadat ze Robert De Tremerie (64) neerstak in zijn stacaravan in Herselt, om voorlopig onduidelijke redenen. Ze zou nog niet volledig beseffen wat ze heeft aangericht.

“Mijn cliënt had een relatie met het slachtoffer, maar of dat een liefdesrelatie was, moet nog blijken”, zegt Omar Souidi na de zitting in de raadkamer van Turnhout.

Het blijft gissen naar het motief en de omstandigheden van de moord maandagavond in de Dooiewerf in Herselt. Caroline D. kondigde die avond aan de buurman aan dat ze Robert De Tremerie zou kapotmaken, en ze voegde de daad bij het woord. De vrouw zou psychische problemen hebben en recent nog zijn gecolloqueerd.

Maandagavond zou ze zwaar onder invloed zijn geweest. “Daar kan ik geen uitspraken over doen”, zegt Souidi.

Zelf kwam Caroline D. niet naar de raadkamer. “Ze is medisch niet in staat om overgebracht te worden. Dat is ergens ook logisch: ze is in shock. Er zijn zeer ernstige feiten gebeurd, de context zal nog moeten blijken. Of ze de feiten ook beseft? Daar is het nog te vroeg voor. Het gaat echt niet goed met haar”, klinkt het.

Er werd ondertussen ook een psychiater aangesteld. Souidi drong niet aan op de vrijlating.

