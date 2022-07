Jo Brouns: “ Vóór mijn ministerschap zwom ik tweemaal per week drie kilometer, nu zit er dat helaas niet meer in.” — © Dick Demey

Met zo’n 650 zijn ze, de deelnemers aan het Steengoed Maastriatlonweekend in Kinrooi. Ook van de partij: Vlaams minister Jo Brouns. De 47-jarige burgemeester van Kinrooi neemt in eigen gemeente deel aan de zwemproef (van 1.000 meter) in de kwarttriatlon voor trio’s. “Zwemmen maakt mijn hoofd leeg.”