Vertraging en personeelstekort veroorzaken kofferchaos op Schiphol

Schiphol erkent dat reizigers soms lang op hun bagage moeten wachten. Om de drukte het hoofd te bieden is ook kantoorpersoneel ingezet. De luchthaven belooft er alles aan te doen om de problemen op te lossen.

Reizigers doen via verschillende kanalen hun beklag over de problemen, die onder andere in de nacht speelden. Een woordvoerster van de luchthaven legt uit dat als een vlucht vertraagd is, er extra druk op de afhandelaars kan komen te staan, omdat dan meerdere vluchten tegelijk afgehandeld moeten worden. Dat zorgt ervoor dat sommige reizigers langer op hun bagage moeten wachten.

Reizigers die hun bagage kwijt zijn of niet wilden wachten op hun spullen, wordt aangeraden contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij. De verantwoordelijkheid voor het nazenden van bagage ligt doorgaans bij de maatschappijen en afhandelaars, aldus Schiphol.