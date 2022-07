Geen sprake van prikletsels of vergiftiging tijdens wedstrijd KV Mechelen - KRC Genk

Tijdens een wedstrijd van KV Mechelen tegen KRC Genk eind mei werden veertien personen onwel. Acht van hen moesten naar het ziekenhuis worden gebracht en verschillende slachtoffers gaven aan een prik te hebben gevoeld. Uit het onderzoek blijkt dat er tot nu toe geen tekens van prikletsels of vergiftiging zijn vastgesteld. Dat meldt het parket vrijdag.

De onderzoeksrechter heeft na de klachten de opdracht gegeven tot uitvoerige medische onderzoeken, zoals een toxicologisch onderzoek en een onderzoek door een wetsdokter, en een grondig politioneel onderzoek van onder meer het beschikbaar beeldmateriaal van het stadion.

“In deze fase van het gerechtelijk onderzoek konden er door de deskundigen geen prikletsels of tekens van vergiftiging worden vastgesteld. Sommige vaststellingen van priksporen konden ook een andere oorzaak hebben, bijvoorbeeld een insectenbeet Er zijn tot nu toe dan ook nog geen objectieve elementen gevonden die in verband kunnen worden gebracht met het prikken met een spuit en/of het toedienen van stoffen”, klinkt het in een persbericht van het Antwerps Parket.

Het onderzoek wordt nog verdergezet, onder meer met een doorgedreven toxicologisch onderzoek waarvan de resultaten later deze maand verwacht worden.