Federale ministers buigen zich tijdens barbecue bij De Croo over pensioenhervorming

De ministers van de federale regering zijn vrijdagavond bij premier Alexander De Croo thuis uitgenodigd voor een barbecue. Ze zullen er proberen de kalmte in het debat over de pensioenhervorming te laten weerkeren.

“Ik hoop dat een glas wijn en een lekker stuk vlees hun effect niet zullen missen”, zei Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert vrijdagochtend bij Bel RTL. Hij bevestigde dat de uitspraken van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker over de pensioenen niet doorgesproken waren binnen de partij. Zij waarschuwde donderdag dat niet verder hervormen tot een daling van de Europese relancemiddelen kan leiden en dat een hervorming ook nodig is gezien de stijging van de pensioenkosten, maar dat kwam haar op felle kritiek van pensioenminister Karine Lalieux en haar partij PS te staan.

Zaterdag al akkoord mogelijk

De barbecue ten huize De Croo zou dus de gemoederen moeten helpen bedaren. Volgens Open Vld-voorzitter Lachaert moet het mogelijk zijn om zaterdag een akkoord te sluiten over de vier elementen van de hervorming die momenteel op tafel ligt.

Het gaat onder meer over de voorwaarden die zullen gelden om toegang te hebben tot een minimumpensioen. “Minstens twintig gewerkte jaren”, herhaalde Lachaert nog eens het standpunt van de Vlaamse liberalen ter zake. Maar dat hoeven niet per se twintig voltijds gewerkte jaren te zijn, want er moet rekening gehouden worden met de vele werknemers die deeltijds werken, zei hij. Veel vrouwen zijn in dat geval.

Lachaert ging ook in op bijkomende steunmaatregelen in het kader van de hoge energieprijzen. Die zullen “te duur voor de begroting” zijn, aldus de Open VLD-voorzitter. Volgens hem “zal de winter hard zijn”.

