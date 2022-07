Nooit eerder zoveel vacatures in farma- en chemiesector

In de farma- en chemiesector staan momenteel 1.731 vacatures open. Dat is het hoogste aantal sinds de start van de jaarlijkse jobbarometer van sectorfederatie essenscia vijf jaar geleden. Dat heeft essenscia vrijdag bekendgemaakt in een persbericht.

De tewerkstelling in de farma- en chemiesector in Vlaanderen gaat al acht jaar in stijgende lijn. In die periode kwamen er 5.793 nieuwe jobs bij, goed voor een totaal van 65.159 werknemers. Bedrijven hebben dit jaar al ruim 2.000 mensen aangetrokken en verwachten in de tweede jaarhelft van 2022 nog bijna 2.000 aanwervingen te doen.

Essenscia benadrukt echter dat het om een momentopname gaat, gebaseerd op cijfers uit een beperkte steekproef bij 86 bedrijven, die samen 44 procent van de sectorale tewerkstelling vertegenwoordigen. In werkelijkheid ligt het aantal vacatures in de sector dus hoogstwaarschijnlijk nog wat hoger.

Vier op de vijf ondervraagde bedrijven heeft jobaanbiedingen. Ongeveer de helft zijn nieuwe jobs. Voor ruim een op de drie (38%) van de vacatures is geen werkervaring vereist. Er zijn vooral jobs beschikbaar in productiefuncties (39%), maar ook in onderhoud, kwaliteitscontrole, onderzoek en ontwikkeling en logistiek. Ook dataspecialisten zijn erg in trek voor de digitalisering van productie- en innovatieprocessen.

Geen geschikt talent

Drie kwart van de bedrijven geeft aan dat het steeds moeilijker wordt om geschikt talent te vinden, vooral technisch geschoold personeel voor productie- en onderhoudsfuncties. Meer dan de helft van de ondernemingen (56%) heeft jobaanbiedingen die al langer dan een half jaar openstaan.

De meest gezochte profielen zijn vooral technisch TSO-talent (44% van de vacatures), maar ook professionele bachelors met een praktijkgerichte STEM-opleiding en ingenieurs - vooral burgerlijk, industrieel en bio-ingenieurs - blijven erg gegeerd.

Samen met enkele partners bouwt de sector ook een eigen opleidingscentrum voor de farma en biotech. ViTalent opent dit najaar op het Wetenschapspark van de Universiteit Antwerpen in Niel.