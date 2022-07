Hans bedenkt verrassende ‘low tech’ oplossing voor wie vrienden kwijtraakt op festival

Nu de festivalzomer echt van start is gegaan, steekt een oud zeer opnieuw de kop op: je bent je vrienden kwijt op de wei en hoe in godsnaam vind je ze terug? Een ‘live locatie’ delen via WhatsApp of iMessage is niet bijster accuraat. Beschrijvingen evenmin. Hans Dreesen bedacht met Festivalradar.be een ‘low tech’-oplossing die eigenlijk zeer goed werkt.

“Links vooraan het podium, voorbij de tweede bar rechts, schuin voorbij de PA… ik steek mijn pint in de lucht. Zie je mij?” Al wie ooit een festivalwei betrad, herkent dit probleem. En het is anno 2022, hoogtechnologische tijden, maar soms moet je de oplossing niet al te ver zoeken.

Festivalradar.be is zo’n oplossing: doodeenvoudig. Het is een mobiele website met een plattegrond van de wei van Rock Werchter. Met je vingers versleep je een ‘pin’ naar waar je staat. Vervolgens klik je op ‘share’ en je telefoon maakt een screenshot die je dan doorstuurt via WhatsApp, Messenger, iMessage… Zelfs als het mobiele netwerk zwaar belast is: een foto sturen, lukt veelal wel. Die screenshot interpreteren, is niet moeilijk: een beeld zegt meer dan duizend woorden.

“Low tech”

“Het is eigenlijk een zeer low tech oplossing voor een nog steeds actueel probleem”, zegt bedenker Hans Dreesen. In het normale leven is hij product manager bij Futureproofed, een bedrijf dat onder meer software maakt voor steden en gemeenten die hun ecologische voetafdruk willen becijferen. Tijdens zijn vrije tijd gaat Dreesen, net als zoveel Belgen, graag naar festivals. Net als iedereen geraakt hij zijn vrienden wel eens kwijt. “Het idee ontstond zeven jaar geleden uit eigen noodzaak. Mijn vrienden zijn zeer slecht in het beschrijven van waar ze staan. In die tijd stond ‘locatie delen’ via WhatsApp ofzo nog niet op punt. Ook vandaag is het niet accuraat genoeg.”

Ook: de wei van Werchter is op een kaart van Google Maps of WhatsApp een groene vlakte. “Een festival is een microkosmos met referentiepunten die je op een gewone kaart niet hebt. Kunnen tonen waar je bent, zonder al te veel data of batterij op te slurpen, is gewoon erg handig.” Het is zo simpel dat je het met één hand kunt bedienen. “Zeker niet onnuttig als je wat in de wind bent (lacht red.).”

Zo ziet festivalradar.be eruit. — © rr.

Ook geschikt voor kustgemeentes, congressen...

Er is ook al een kaartje klaar voor Down the Rabbit Hole en Paradise City. “Als het aanslaat en de festivalorganisaties hun plattegronden willen delen, kan dit snel en eenvoudig opgeschaald worden.” Voor kustgemeentes bijvoorbeeld. Een plattegrond van het strand met redderscabines, enkele bekende gebouwen op de dijk, de verdwaalpalen en je bent vertrokken. “Of voor congressen, grote parken zou dit ook kunnen werken.”

De site is een initiatief van Dreesen. De server houdt hij zelf draaiende. “Het is een eenvoudige lichte site, dus de kosten vallen wel mee. Festivals of stadsbesturen contacteerden me nog niet, maar wie interesse heeft, mag me steeds bellen.”