Oliver Naesen blikt vooruit op Tourstart: “Zat vanochtend om 8u30 al klaar in m’n koersbroek”

“Het hoofddoel van de ploeg is een mooie plaats in het klassement”, stak Naesen van wal. “Misschien zit het podium er wel in, vorig jaar waren we er met een vierde plaats (voor Ben O’Connor, nvdr) al dichtbij. In de eerste week zijn het vooral vlakke ritten en veel kasseien. Mijn rol zal er dan uit bestaan te zorgen dat onze klassementsman onderweg zo weinig mogelijk of geen tijd verliest. In de weken daarna komen er hopelijk meer kansen om in een vlucht te raken die tot de finish draagt. Een ritzege in de Tour zou top zijn”, aldus Naesen.

“Het is heel jammer dat Greg er niet bij is, maar nu is er niets meer aan te doen”, zei Naesen nog over zijn maatje Van Avermaet, die niet geselecteerd werd voor de Tour. “We horen elkaar veel, maar nu is het net een beetje vakantie voor hem. Ik ga hem dus ook wat gerust laten. Voor hem zou het trouwens niet veel nut hebben om de koers op die manier te volgen.”

Voor Naesen begint de Tour om 19 uur. Hij start zijn tijdrit pas als zevende laatste van het hele peloton. “De ploegen mochten de volgorde van de start kiezen. De belangrijkste renners hebben ze vroeger op de dag gezet opdat die niet in de regen zouden hoeven fietsen, dus ik vrees dat ik wel eens in de regen zou kunnen zitten”, lachte Naesen. “Ik zit nu (om 8u30, nvdr) al klaar in m’n koersbroek om even op de rollen los te rijden. Daarna gaan we samen ontbijten en dan vertrekken we met de bus naar de startlocatie voor een verkenning. En dan is het voor mij vooral veel wachten in de bus tot het aan mij is.”