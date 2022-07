RECENSIE. Pearl Jam werkt zich in het zweet op frisse Werchter dag één

En dan zit de eerste dag Rock Werchter er al op. De eer om af te sluiten is voor Eddie Vedder (57) en de zijnen van Pearl Jam. Terwijl het publiek een jasje aantrekt tegen de kilte na een regendag, doet Vedder er eentje uit op het podium. Als een dartel veulen stuitert hij heen en weer. Alleen trapt hij daarbij halverwege een tijdje op de adem. Ook over de hoeveelheid covers valt te discussiëren. Maar dat dit een verzameling uitstekende muzikanten is, is om één uur ’s nachts bij de tonen van het laatste nummer meer dan duidelijk.