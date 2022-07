Al zeker 17 doden bij raketaanvallen in regio Odessa, Poetin ontkent Russische betrokkenheid

Russische raketten hebben in de nacht van donderdag op vrijdag meerdere gebouwen getroffen in de Oekraïense havenstad Odessa, aan de Zwarte Zee. Daardoor zijn zeventien mensen om het leven gekomen en zo’n dertig mensen gewond geraakt, melden lokale hulpdiensten op Telegram.

De eerste raketaanval, op een woongebouw, was afkomstig van “strategische vliegtuigen boven de Zwarte Zee”, zei een woordvoerder van de Oekraïense legerleiding in de regio. Van het negen verdiepingen tellende flatgebouw is één sectie volledig verwoest, aldus de woordvoerder: “Reddingswerkers hebben al medische zorg verleend aan zeven gewonden, onder wie drie kinderen.” Een andere raket, afgevuurd door hetzelfde vliegtuig, trof twee andere gebouwen in de buurt en doodde drie mensen, onder wie een kind.

De Russische president Vladimir Poetin ontkent dat de troepen van Moskou verantwoordelijk waren voor de aanval. Eerder donderdag verlieten Russische troepen Slangeneiland, voor de kust van Odessa, dat in de eerste dagen van de oorlog een symbool was geworden van het Oekraïense verzet. Slangeneiland heeft een strategische ligging. Daar gelegerde schepen kunnen de toegang tot Oekraïense havens blokkeren.

© via REUTERS