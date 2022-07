Beyoncé bijna helemaal naakt op cover van nieuw album

Beyoncé zou Beyoncé niet zijn als ze haar album niet op een unieke manier zou promoten. Bovenop een holografisch paard en bijna volledig naakt, zo is de 40-jarige zangers te zien op de album cover dat van haar zevende studio album “Renaissance”.

“Het creëren van dit album gaf me een plek om te dromen en te kunnen ontsnappen tijdens een enge tijd voor de wereld”, staat er te lezen. “Het stelde me in staat om me vrij en avontuurlijk te voelen in een tijd waarin weinig anders in beweging was. Mijn bedoeling was om een veilige plek te creëren, een plek zonder oordeel. Een plek om vrij te zijn van perfectionisme en overdenken. Een plek om te schreeuwen, los te laten, vrijheid te voelen. Het was een mooie ontdekkingsreis”, aldus de moeder van drie.

Een oplettende fan op Twitter merkte al snel op dat de hoes geïnspireerd lijkt te zijn op een schilderij van jonkvrouw Lady Godiva uit de Renaissance. Een ander vergeleek het kunstwerk met Bianca Jagger die op een paard aankomt in Studio 54 - geen verrassing, gezien de knipogen naar house muziek en disco op haar laatste nummer en tijdens haar Vogue fotoshoot.