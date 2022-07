LIVE. Rock Werchter 2022 is begonnen: volg het hier op de voet

Wim (51) en dochter Marie (21) eren Arno op Rock Werchter

Vanavond vindt om 18.20 uur het eerbetoon plaats aan Arno. De artiest overleed in april dit jaar aan pancreaskanker. Met de hele wei wordt zijn hit Oh la la la bezongen. Wie er zeker bij zal zijn is Wim en zijn dochter Marie. Hij heeft alvast een gepast shirt aangetrokken. "Ik was erbij tijdens het laatste concert van Arno in Oostende", vertelt hij. "Ik ben een grote fan. Ik denk dat ik hem een keer of zeven, acht aan het werk heb gezien. Ik ga al vroeg daar gaan staan, ik wil een plekje helemaal vooraan het podium." Hij houdt zich dan alvast klaar voor de emoties. "Ik denk dat het wel even slikken zal zijn. Het is een goed gekozen nummer vind ik. Iedereen kan dat meezingen. Het allermooiste Arno-nummer? Ik heb me die vraag al vaak gesteld, maar ik zou niet weten wat kiezen. Maar Les yeux de ma mère blijft toch wel bijzonder."



Het is ook bijzonder dat vader en dochter samen vier dagen komen. "We waren de vorige keer al eens een dag geweest, nu vroeg de dochter om twee dagen te gaan. Maar ik dacht, dan doe je er beter vier", zegt Wim. Marie knikt: "Waarom niet met de vrienden, zeggen ze wel eens, maar we hebben een goede band, dus ik vind het leuk om met papa te komen. Vorige keer hebben we Yungblood gezien, dat vonden we super goed."