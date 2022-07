Straf: verzorger pakt uit met heldhaftige reddingsactie wanneer hij orang-oetan in dierentuin ziet verdrinken — © YouTube

Het Vinpearl Safari Park in Vietnam was onlangs de setting van een erg onrustwekkend moment. Een orang-oetan dreigde er te verdrinken in een gracht nadat het probeerde om voedsel van een bezoeker te bemachtigen. Een dierenverzorger die het ongeluk zag gebeuren, pakte gelukkig uit met een heldhaftige reddingsactie.