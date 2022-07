Taylor Swift in het geheim verloofd met Britse vriend

De Amerikaanse zangeres Taylor Swift en haar Britse vriend Joe Alwyn zouden in het geheim verloofd zijn, meldt de Britse tabloid The Sun. Het koppel zou, zoals ze dat vaker doen, niet van plan zijn om het heuglijk nieuws formeel bekend.

Joe en Taylor op Vogue And Tiffany & Co. Fashion And Film feestje — © BELGAIMAGE

Volgens een vriend van de Conversation With Friends-acteur zou Joe Alwyn (31) een ring gekocht hebben die Swift (32) voorlopig enkel draagt wanneer ze niet naar buiten hoeft. Het befaamde discrete koppel, dat slechts een handvol keren te zien is geweest op de rode loper, zou het zelfs aan sommige leden van hun team nog niet hebben verteld.

“Joe en Taylor zijn ongelooflijk gelukkig en erg verliefd. Ze zijn eigenlijk al een paar maanden verloofd maar verstelden het enkel aan directe familie en vrienden die ze al heel lang kennen en vertrouwen. Iedereen had dan ook gezworen te zullen zwijgen”, aldus de vriend die toch besloot om zijn mond voorbij te spreken.

Geen Vogue of Rolling Stone magazine

De ring zou Taylor enkel dragen als ze thuis is omdat weinig mensen op de hoogte zijn van het nieuws. “Ze willen dat hun liefde zo veel mogelijk wegblijft van de camera’s. Dit is alleen voor hen. En als ze hun geloften uitwisselen, zal Vogue of Rolling Stone magazine ook niet aanwezig zijn. Het zal eenvoudig en elegant zijn, net als zij”, klinkt het. Wanneer het koppel officieel in het huwelijksbootje stapt, is nog niet duidelijk. En of ze het nieuws officieel zullen bevestigen is ook nog niet zeker.

Taylor en Joe zijn al vijf jaar een koppel en zijn al die tijd altijd zeer geheimzinnig gebleven over hun relatie. Dat was ooit anders voor Swift. Toen ze met Tom Tom Hiddleston, Harry Styles of Calvin Harris een relatie had, was Swift niet uit de media weg te denken.