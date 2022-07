Ian Thomas kwam 20 kilo bij en werkte ze in half jaar tijd weer weg: “Het ging er echt over”

Ian Thomas (25) speelde in zeven maanden tijd de twintig kilo kwijt die hij sinds de start van de coronacrisis bijkwam. Dat vertelt hij in TV Familie. “Nadat ik in Scheire en de Schepping te zien was, is er een soort van heisa ontstaan”, aldus Thomas. “En toen kreeg ik telefoon van Alain.”

Een dikke coronadip, gesloten gyms, een gebroken knie waardoor hij niet kon lopen en dus met snacks op de sofa belandde: het was een samenloop van omstandigheden die ervoor zorgde dat Ian Thomas met twintig kilo extra in de studio van Scheire en de Schepping verscheen in september 2021. De reacties na de aflevering waren moeilijk te negeren, terwijl Thomas sowieso al slecht in zijn vel zat. Dag Allemaal zette de transformatie van de zanger op de cover en vermeldde erbij dat hij zijn veganistische levensstijl na zeven jaar had opgegeven. “’Wat is er in godsnaam aan de hand met Ian Thomas?’ vroeg iedereen zich precies af”, zegt hij nu. “Het ging er echt over.”

Ian vertelt dat hij na de aflevering telefoon kreeg van Alain, familievriend en vroegere eigenaar van de Antwerpse winkel Lombardia. Met behulp van de natuurlijke, plantaardige producten van Alains huidige zaak, SkinnyLove, ging Thomas naar eigen zeggen van bijna 104 kilo naar 83 kilo in zeven maanden tijd. “Mijn metabolische leeftijd was een jaar geleden 37. Dat was écht overdreven.” Door de producten veranderde zijn smaakpalet en ebde zijn drang naar zoet, zout en vet weg, aldus de Antwerpenaar.

Thomas noemt wat hij doet geen dieet, maar een way of life. “Ik ben me er nu veel meer bewust van wat ik allemaal in mijn mond stop. En ik eet veel regelmatiger, gevarieerder ook.” Zondigen met een frietje of een pintje kan nog, klinkt het. Thomas ging ook weer volop aan het trainen, toch nadat de eerste tien kilo weg waren. “Dat wasbordje? Wel, dat komt stilaan terug”, lacht hij.