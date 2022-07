121 Belgische gemeenten hadden laatste drie jaar geen verkeersdoden

In 121 gemeenten in ons land is de laatste drie jaar geen enkele verkeersdode gevallen. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van Vias Institute. Via een online dashboard kunnen gebruikers nu zelf bekijken hoe hun gemeente het doet op het vlak van verkeersveiligheid.

Vorig jaar kwamen er in België 516 personen om het leven in het verkeer, een lichte stijging tegenover 2020 (499 doden). Toch waren er meer dan 300 van de 581 gemeenten waar geen enkele verkeersdode viel, in 121 gemeenten vielen de laatste drie jaar zelfs geen verkeersslachtoffers. “Dit toont aan dat ‘Vision Zero’, het streven naar nul verkeersdoden, geen illusie is”, aldus Vias.

In Vlaanderen vielen er de voorbije tien jaar gemiddeld 24 procent minder slachtoffers, maar er zijn ook heel wat gemeenten waar het aantal doden en gewonden met ruim 40 procent daalde. Nieuwpoort, Wezembeek-Oppem, Gistel, Opwijk en Affligem zijn de vijf Vlaamse gemeenten met de grootste positieve evolutie. Daar nam het aantal slachtoffers tussen de 58 en de 72 procent af.

In grotere steden is het door de complexiteit en drukte van het verkeer vaak moeilijker om het aantal verkeersslachtoffers te laten dalen. Toch zijn er ook bij de grote gemeenten, met meer dan 30.000 inwoners, positieve evoluties waarneembaar. Dat is onder meer het geval in Waregem, Zaventem, Geel, Asse en Heist-op-den Berg, waar het aantal slachtoffers tussen de 45 en de 50 procent afnam.

Wie meer wil weten over de statistieken binnen de eigen gemeente, kan vanaf nu het dashboard verkeersongevallen raadplegen op https://www.vias-roadsafety.be/nl.