Xi Jinping ziet “geen enkele reden om principe van “1 land, 2 systemen te veranderen”

De Chinese president Xi Jinping heeft vrijdag in Hongkong verklaard dat er “geen enkele reden” is om het principe van “één land, twee systemen” te veranderen. Dat systeem moet Hongkong een zekere autonomie geven.

Het model is “zo’n goed systeem dat er geen enkele reden is om het te veranderen. Het moet op lange termijn behouden worden”, aldus Xi, die in Hongkong is vanwege de 25ste verjaardag van de teruggave van Hongkong aan China. Hij voegde toe dat alles wat China gedaan heeft, “in het belang is van Hongkong”.

Het principe van “één land, twee systemen” werd onderhandeld tussen Londen en Peking op het moment dat de voormalige Britse kolonie overgedragen werd aan China in 1997. Het voorziet n een periode van 50 jaar (en met de 25ste verjaardag van de overdracht zit Hongkong dus in de helft van die periode) waarin Hongkong een zekere autonomie en vrijheden moet genieten.

Volgens critici heeft de controversiële veiligheidswet die Peking in 2020 na grote manifestaties invoerde, die beloofde vrijheden echter ingeperkt.

Tijd voor “echte democratie”

Xi verzekerde vrijdag ook dat de “echte democratie” begonnen is bij de teruggave van Hongkong. “Na de hereniging met het moederland zijn de inwoners van Hongkong de baas van hun eigen stad geworden.”

De Chinese president is in Hongkong voor een tweedaags bezoek naar aanleiding van de festiviteiten. Het is de eerste reis van Xi buiten het Chinese vasteland sinds het begin van de coronapandemie en zijn eerste bezoek aan Hongkong sinds de prodemocratische beweging van 2019. Het bezoek gaat gepaard met erg strenge veiligheidsmaatregelen, ook om een eventuele coronabesmetting uit te sluiten.